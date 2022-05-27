Китай зазеленеет через десять лет

Спецпосланник Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа объявил о поддержке страной инициативы Всемирного экономического форума (ВЭФ) по посадке деревьев 1t.org, направленной на поддержку десятилетней программы ООН по восстановлению экосистем. Участие Китая в этой инициативе получит поддержку со стороны Всемирного экономического форума и "Зеленого фонда" Китая, пишет Modern Diplomacy.

Программа 1t.org была запущена на ежегодном заседании ВЭФ два года назад. В ходе выступления на заседании Всемирного экономического форума 2022 года в Давосе Се Чжэньхуа сказал: "За последние 30 лет объем лесных массивов Китая вырос, на долю Китая приходится более 25% всех новых зеленых насаждений. Китай принимает активное участие в инициативе 1t.org Всемирного экономического форума, и я объявляю здесь, что Китай намерен посадить и сохранить 70 млрд деревьев в течение следующих 10 лет, чтобы сделать нашу планету более зеленой, внести вклад в борьбу с изменением климата и увеличить поглощение углекислого газа." В поддержку этого решения президент ВЭФ Клаус Шваб сказал: "Мы ценим усилия Китая по поддержке инициативы 1t.org ВЭФ и соответствующих инициатив ООН, мы высоко ценим поддержку Китая таких международных обязательств, как Парижское соглашение и стратегии сохранения биологического разнообразия".

Решительные меры Китая

За последнее десятилетие Китай восстановил более 70 млн гектаров леса. Страна извлекла большую пользу из решений в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия и управления климатом, в рамках восстановления водно-болотных угодий и лесов, что также помогает и в борьбе с опустыниванием. В новом пятилетнем плане Китая заявлена цель довести площадь лесного покрова в стране до 24,1% к 2025 году, а объем лесного фонда - до 19 млрд кубометров. Ключевым средством восстановления лесных экосистем стали научно обоснованная концепция озеленения и межведомственное сотрудничество. Содействие Китая поддержит инициативу 1t.org, а также даст возможность китайским организациям и отдельным лицам внести свой вклад. Участие Китая в программе 1t.org демонстрирует потенциал страны и ее приверженность выполнению Парижского соглашения по климату и Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года.

Какую роль могут сыграть деревья

Китайские проекты по мелиорации земель и лесовосстановлению обеспечивают фундаментальную поддержку цели по сокращению в стране бедности, которая заключается в том, чтобы вывести из нищеты 20 млн человек. При этом жизнь 3 млн человек уже улучшилась за счет увеличения доходов домохозяйств. В соответствии со стратегией Китая здоровые леса также являются частью ожиданий людей в отношении улучшения качества жизни. В период 13-й пятилетки сектор лесного туризма и рекреации в Китае существенно вырос: ежегодно в среднем 1,5 млрд туристов посещают национальные леса.

Участие Китая в инициативе 1t.org побуждает все заинтересованные стороны содействовать поиску решений по достижению целей в области климата и сохранения природы. В том числе тех, что касаются политики сокращения выбросов парниковых газов компаниями и частными лицами; руководства местными органами власти для продвижения мероприятий по адаптации к изменению климата, таких как облесение и восстановление окружающей среды, привлечения научных организаций, аналитических центров и представителей гражданского общества; создания цифровой среды и возможностей коллективного сбора средств для инновационных решений; а также стимулирования восстановления лесов.