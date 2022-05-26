Кабардино-Балкария получит еще 152 млн рублей на создание "умных" спортплощадок

26 мая. 21:53

Дополнительные 152 млн рублей получит Кабардино-Балкария в 2022-2024 годах на развитие спортивной инфраструктуры, такое сообщение распространила пресс-служба правительства республики.

"С помощью федерального финансирования в КБР будут построены современные, хорошо оборудованные спортивные площадки. Создание "умных" спортплощадок ведется в рамках нового федерального проекта "Бизнес-спринт" по госпрограмме РФ "Развитие физической культуры и спорта", - цитирует его "Интерфакс".

В текущем году республика получит 52 млн рублей для приобретения двух комплектов спортивно-технологического оборудования для "умных" спортивных площадок - их создадут в городе Чегем и селении Кенделен. Общая площадь объектов составит 1,8 тыс кв м. Спортплощадки снабдят современными комплексами воркаута для взрослых и детей, а именно уличными тренажерами. На них также разместят футбольные поля и беговые дорожки с искусственным покрытием. На объектах будет доступен Wi-Fi для онлайн-консультаций во время тренировок.