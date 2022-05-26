Западные страны вскоре начнут испытывать проблемы с поставками зерна, в частности пшеницы, в грядущем сезоне 2022 года, поскольку введенные санкции угрожают полным разрушением торговых отношений с Россией. У них есть надежда на украинский урожай, который может быть транспортирован через границу Украины с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, но ЕС не вложил достаточно средств в обеспечение безопасности цепочек поставок.

Как отмечает Silk Road Briefing, Украина, будучи крупнейшим поставщиком зерна, мало инвестировала в хранилища. В прошлом году урожай достиг рекордной отметки в 86 млн тонн, однако только 45,6 млн из них было экспортировано. Запасы не были сформированы из-за отсутствия хранилищ и складов, причем как на Украине, так и в Европейском союзе. Теперь, когда с украинским экспортом возникли сложности, неподготовленный ЕС вынужден бороться за поставки с Северной Африкой, Ближним Востоком и Азией.

Россия - крупнейший производитель зерна и пшеницы. На нее приходится 17% глобальных поставок (на Украину - всего 6%). Другие крупные экспортеры - Китай, Индия и Казахстан - крайне недовольны западными инициативами (США, в частности, ввели тарифы на китайскую пшеницу в 2018 году). Кроме того, их цепочки поставок адаптированы под региональные, а не западные рынки. Китай продолжает экспортировать пшеницу, как и Россия, а вот Индия и Казахстан ввели запрет на вывоз зерна.

США, Канада и Австралия производят больше зерна, чем Украина, однако и они не стремятся менять экспортные направления. Исходя из западной риторики, оказавшийся под давлением российский экспорт пшеницы, на который наложены европейские санкции, это проблема, созданная самой Россией, и ни в коем случае не Брюсселем, который отрезал Россельскохозбанк от системы SWIFT, оказавшись совершенно не готовым к последствиям.

Тем не менее Россия продолжает экспортировать зерно и ожидает рекордный урожай в этом году. С поставками есть определенные сложности, поскольку в отношении российских судов были введены санкции, а европейские порты для них закрыты. Кроме того, возникает вопрос, может ли ЕС заплатить за экспорт зерна.

Однако на помощь готов прийти Иран. Мухаммед Реза Мортазави, глава иранской Ассоциации пищевой промышленности заявил, что Иран обсуждает с Россией возможность транзита зерна в регион Персидского залива и другие страны. ”Иран может доставлять российскую пшеницу в другие страны, а иранские компании - занять главенствующее положение в торговле”, - сообщил Мортазави на этой неделе.

Он добавил, что Иран, Россия и Казахстан могут обменивать пшеницу на другие продукты, в частности, овощи, фрукты и молочную продукцию. По словам Мортазави, в этом году Иран планирует импортировать 7,5 млн тонн пшеницы, 5,5 млн иранской пшеницы будет закуплено до сентября. Эти объемы составляют около 25% от украинских поставок. Их недостаточно, но, по крайней мере, они есть. Часть зерна может быть переправлена в Европу, однако проблема в том, что Запад наложил санкции на иранский сектор торговли и отрезал страну от глобальной банковской сети SWIFT. Даже если бы ЕС хотел закупать зерно, идущее транзитом через Иран, законного пути для этого нет.

По прогнозам, в этом году российский урожай зерна составит 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы. Китай, в свою очередь, намерен собрать 650 млн тонн зерна. Зимний урожай 2021-2022 годов оказался ниже из-за неблагоприятных погодных условий и был недоступен для экспорта. США, будучи крайне недальновидными, ввели тарифы на китайскую сельхозпродукцию и зерно еще в 2018 году, и они по-прежнему в силе. Решение уничтожило американский зерновой экспорт и теперь угрожает глобальным поставкам в то время, когда мир остро в них нуждается.

Самое интересное, что в мире достаточно зерна и в том числе пшеницы, чтобы накормить абсолютно всех. Тем не менее ограниченное инвестирование в хранилища и склады в сочетании с неграмотным решением проблем продовольственной безопасности и серьезным вмешательством в цепочки поставок посредством санкций и торговых тарифов нанесли отрасли непоправимый ущерб. Урожай мая-июня уже на подходе, а у ЕС нет никаких альтернативных решений.

Последствия будут ощущаться еще долго. Большая часть осеннего урожая 2022 года (сентябрь-октябрь) предназначена для обеспечения скота в зимний период. Если созданные искусственно проблемы не будут устранены в следующие четыре-пять месяцев, миллионы животных, выращиваемых для европейских потребителей, будут либо умерщвлены, либо начнут голодать. Вот что бывает, когда против цепочек поставок вводятся санкции, а импортеры лишаются возможности закупить необходимую им продукцию.