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Минсельхоз России отметил успехи Ставрополья

Минсельхоз России отметил успехи Ставрополья

Замглавы Минсельхоза России Андрей Разин высоко оценил сегодня успехи сельского хозяйства Ставропольского края. Замминистра назвал Ставрополье одним из лидеров российского агропромышленного комплекса.

Как пишет "Комсомольская правда-Ставрополь", Разин уточнил, что особые достижения Ставропольский край показывает в животноводстве, производстве плодов и масличных культур. Кроме того, в прошлом году Ставрополье заняло третье место в России по урожаю зерновых.

В связи с этим Андрей Разин выразил уверенность в том, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и его команда прилагают значительные усилия для развития сельскохозяйственной отрасли края.

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