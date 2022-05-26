Минсельхоз России отметил успехи Ставрополья

26 мая. 21:51

Замглавы Минсельхоза России Андрей Разин высоко оценил сегодня успехи сельского хозяйства Ставропольского края. Замминистра назвал Ставрополье одним из лидеров российского агропромышленного комплекса.

Как пишет "Комсомольская правда-Ставрополь", Разин уточнил, что особые достижения Ставропольский край показывает в животноводстве, производстве плодов и масличных культур. Кроме того, в прошлом году Ставрополье заняло третье место в России по урожаю зерновых.

В связи с этим Андрей Разин выразил уверенность в том, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и его команда прилагают значительные усилия для развития сельскохозяйственной отрасли края.