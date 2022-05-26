Звезда армянского футбола сменит Рим на Милан

26 мая. 21:42

Армянский полузащитник итальянского футбольного клуба "Рома" Генрих Мхитарян может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По его данным, в услугах 33-летнего хавбека заинтересован миланский "Интер".

Издание отмечает, что переговоры бывшего капитана сборной Армении с "Ромой" не продвигаются, поэтому он может перейти в "Интер" на правах свободного агента.

Согласно источнику, Мхитарян подпишет с "Интером" двухлетний контракт с зарплатой в 3,5 млн евро в год. Ожидается, что в ближайшее время он пройдет медицинский осмотр для миланского клуба.