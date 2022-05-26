РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Звезда армянского футбола сменит Рим на Милан

Звезда армянского футбола сменит Рим на Милан

Армянский полузащитник итальянского футбольного клуба "Рома" Генрих Мхитарян может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По его данным, в услугах 33-летнего хавбека заинтересован миланский "Интер".

Издание отмечает, что переговоры бывшего капитана сборной Армении с "Ромой" не продвигаются, поэтому он может перейти в "Интер" на правах свободного агента.

Согласно источнику, Мхитарян подпишет с "Интером" двухлетний контракт с зарплатой в 3,5 млн евро в год. Ожидается, что в ближайшее время он пройдет медицинский осмотр для миланского клуба.

940 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version