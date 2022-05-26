Сгоревшие школы в Мекали и Хибиятли заменят модульными

26 мая. 21:34

Первый зампред правительства Дагестана Манвел Мажонц провел сегодня совещание о строительстве в селах Мекали и Хибиятли Цунтинского района новых школ взамен сгоревших. Мажонц подчеркнул, что тема строительства школ стоит на контроле у главы Дагестана Сергея Меликова.

"С учётом сложившейся ситуации необходимо как можно быстрее организовать нормальный учебный процесс. Главное задача для нас – сделать все возможное, чтобы к началу 2023 года дети как можно скорее смогли сесть за парты в новой школе", - приводит его слова Дагестанская правда.

Новые школы в названных селах будут блочно-модульными, в соответствии с современными требованиями. В Мекали будет построена школа на 50 мест, а в Хибиятли – на 60 мест. Они будут построены за год.