Уровень террористической опасности в Крыму оставлен высоким

26 мая. 21:10

Как сообщил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов, уровень террористической опасности на полуострове оставлен на две недели на высоком, "желтом" уровне.

"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 26 мая до 20:00 10 июня высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал он в своем Telegram-канале.

"Желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты Минтранса, Министерства ЖКХ, Минздрава, Минэнерго, Минпрома и Госкомитета по водному хозяйству.

При этом Аксенов подчеркнул, что в Крыму все спокойно.