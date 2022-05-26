Совбез Турции обсудил возможность новой военной операции в Сирии

26 мая. 20:59

В Турции под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана 26 мая состоялось заседание Совета национальной безопасности. В опубликованном по его итогам заявлении сказано, что новая военная операция, которая может быть проведена турецкими военными в Сирии, будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана (РПК), а не против территориальной целостности этой страны.

"Операции ВС Турции, проводимые или планируемые на южных границах страны, не направлены против территориальной целостности соседних государств и необходимы для обеспечения национальной безопасности", - приводит заявление Совбеза ТАСС со ссылкой на газету Hurriyet.

На встрече также было уделено особое внимание расширению зон безопасности на севере Сирии.