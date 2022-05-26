Армения запретила вывоз гречки, зерна и кукурузы за пределы ЕАЭС

26 мая. 20:58

Правительство Армении приняло сегодня решение о запрете на полгода экспорта из страны ряда сельскохозяйственных товаров. Причина – потребности обеспечения собственной продовольственной безопасности.

В частности, запрещен вывоз пшеницы, меслина, ячменя, кукурузы, семян подсолнечника и гречихи, пишет news.am.

В Кабмине Армении пояснили, что собственное сельское хозяйство не удовлетворяет запросы внутреннего рынка, поэтому республика не может позволить себе экспортировать эти виды товаров.

Отмечается, что запрет не касается экспорта в страны ЕАЭС.