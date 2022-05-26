В БРИКС могут войти Саудовская Аравия и Аргентина

26 мая. 20:46

Саудовская Аравия и Аргентина могут стать членами БРИКС. Об этом в интервью RT Arabic заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"К ней ("пятерке" БРИКС - прим. ред.) проявляют интерес наши саудовские друзья и Аргентина, заявившая устами своего министра иностранных дел Сантьяго Кафиеро о желании стать полноправным членом БРИКС", - цитирует его ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в настоящее время готовится очередной саммит "пятерки" БРИКС. "В его рамках будет создан формат "аутрич", в котором будет принимать участие целая дюжина развивающихся государств", - сказал Лавров.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что многие страны арабского мира заинтересованы в установлении партнерских отношений с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). "Это процессы выстраивания конструктивных и позитивных, не антагонистических альянсов, не направленных против кого бы там ни было", - уточнил министр.