Турецкий Совбез призвал Швецию и Финляндию серьезно относиться к опасениям Турции

26 мая. 20:31

Сегодня в Анкаре состоялось заседание Совета безопасности Турции, основной темой которого стало желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе заседания заявил, что турецкие власти не могут поверить обещаниям Хельсинки и Стокгольма разорвать связи с запрещенными в Турции организациями РПК и FETO.

Глава МИД Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, отметил, что Турции необходимы письменные обязательства Швеции и Финляндии, которые регламентировали бы их шаги по отказу от поддержки террористов.

В итоговом заявлении Совбеза Турции сказано, что страна "всегда следует духу и закону союзничества в международных союзах и ожидает такой же ответственности и искренности от своих союзников".

В связи с этим Совет безопасности Турции призвал Швецию и Финляндию серьезно относиться к турецким опасениям в вопросах безопасности.