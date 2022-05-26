26 мая. 20:22

Вечером 26 мая неподалеку от Алматы произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщили в сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки министерства образования и науки Казахстана.

Подземные толчки были зафиксированы примерно в 21:50 по местному времени (18:50 мск). Эпицентр землетрясения находился в 71 км на северо-восток от города Алматы на границе Казахстана и Киргизии.

Сейсмологи отмечают, что в Алматы ощущалось землетрясение силой 2-3 балла по шкале MSK-64, передает ТАСС.

Информация о жертвах и разрушениях на данный момент не поступала.