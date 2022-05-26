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Мехрибан Алиева: "Освобожденный Зангилан. Когда мечты сбываются!" (ВИДЕО)

Мехрибан Алиева: &quot;Освобожденный Зангилан. Когда мечты сбываются!&quot; (ВИДЕО)

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала сегодня в соцсетях видео, снятое во время поездки президента Азербайджана Ильхама Алиева в Зангиланский район.

На видео запечатлен Ильхам Алиев на берегу бурного ручья, неподалеку от моста.

"Освобожденный Зангилан. Когда мечты сбываются!", - сказано в публикации Мехрибан Алиевой.

Напомним, что Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились сегодня с ходом строительства Зангиланского международного аэропорта и Зангиланской мечети, заложили фундамент комплекса музеев оккупации и Победы в городе Зангилан и изучили генеральный план Зангилана.

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