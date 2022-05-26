Всемирный банк передаст Грузии почти 360 млн евро

26 мая. 19:55

Грузия получит от Международного банка реконструкции и развития (МБРР), входящего в группу Всемирного банка, кредит на общую сумму 358,5 млн евро. Соответствующее соглашение сегодня ратифицировал парламент Грузии.

Согласно документу, кредит будет предоставлен Грузии для развития человеческого капитала под конкретные программы несколькими траншами при условии выполнения конкретных программ, передает "Sputnik Грузия".

Цель программы - увеличение эффективности и инклюзивности предоставления человеческого капитала в Грузии. Предполагается, что благодаря программе в стране повысится эффективность трат в секторах образования, социальной защиты и здравоохранения, а также улучшится качество трат, направленных на управление человеческим капиталом.

Как отмечается, выплаты Грузия получит траншами только на конкретные программы, ориентированные на результат к согласованной дате.