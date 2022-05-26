Россия и Иран обсудили сотрудничество в области безопасности

26 мая. 19:48

В Душанбе 26 мая состоялись переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие двух стран по линии силовых ведомств, спецслужб и правоохранительных органов, а также международные темы".

"Стороны отметили, что в текущей геополитической обстановке перед Россией и Ираном стоит целый ряд серьезных вызовов и угроз, в связи с чем подчеркнута важность усиления российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности", - сказано в заявлении.

Помимо этого, Патрушев и Шамхани поговорили о перспективах торгово-экономических отношений между Россией и Исламской Республикой.