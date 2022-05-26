Россия расширяет "Верхний Ларс"

26 мая. 19:58

Пресс-служба Минтранса России сообщила о работах по расширению пункта пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией. Потребность в этом существует постоянно: к примеру, сейчас очередь из РФ на грузинскую территорию составляет порядка 900 грузовиков.

В ведомстве заверили, что расширение "Верхнего Ларса" ведется опережающими темпами. "Уже к июлю этого года будет введено дополнительно 12 полос, к концу года еще 12. Таким образом, суммарное количество полос на пункте пропуска "Верхний Ларс" достигнет 39 (что на 25 полос больше, чем сейчас)", - приводит данные Минтранса ТАСС.

Также представители министерства уточнили, что в нынешней очереди грузовики простаивают в ожидании оформления на границе по 2-3 дня. Ранее ситуация была более тяжелой, так как у пункта пропуска скапливалось до 1500 автомобилей. "Принятые меры позволили увеличить пропускную способность пункта до 2,3 тыс. машин (из них 1-1,1 тыс грузовых)", - отметили в ведомстве.