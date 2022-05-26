Касым-Жомарт Токаев приедет в Азербайджан

26 мая. 19:26

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил сегодня поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

В своем письме Касым-Жомарт Токаев обратился к Ильхаму Алиеву с пожеланиями мира и благополучия азербайджанскому народу. Также он поделал президенту Азербайджана успеха в государственной работе.

Также казахстанский лидер сообщил, что принял приглашение Ильхама Алиева посетить Казахстана. "Уверен, что предстоящие переговоры позволят полностью раскрыть весь потенциал двусторонних отношений и вывести казахстано-азербайджанские отношения на новый уровень", - сказано в документе.

Напомним, День независимости отмечается в Азербайджане 28 мая. В этот день в 1918 году была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика.