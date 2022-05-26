Путин обсудил с премьером Италии вопросы поставок газа

26 мая. 19:19

Во вторник, 26 мая, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Марио Драги. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.



Главными темами переговоров стали вопросы энергобезопасности. В частности, стороны обсудили поставки природного газа в Италию.



"При обсуждении проблематики энергобезопасности подтвержден настрой российской стороны и далее обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам", - сказано в заявлении.



Напомним, в конце марта президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли оплату поставок российского газа в страны Европы, которые Кремль считает "недружественными". На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти Германии и Италии разрешили своим компаниям открывать счета в рублях, чтобы продолжать платить за российский газ, не нарушая санкции против РФ.