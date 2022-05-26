Армянские националисты не пустили президента Черногории к Пашиняну с парадного входа

26 мая. 19:15

Дипломатический казус произошел сегодня в Армении: прибывший с официальным визитом президент Черногории Мило Джунакович не смог войти в здание армянского правительства с парадного входа, хотя этого требует протокол.

Дело в том, что именно сегодня армянские националисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заблокировали здание правительства Армении. Армянская служба протокола, впрочем, не растерялся, и завела Джунаковича внутрь с черного хода.

"Президента Черногории смогли ввести в здание через черный ход. Мы показали нашу силу и показали пустоту слов Никола", - сделал из этого инцидента вывод номинальный лидер протестов, националист из партии АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

На данный момент здание правительства Армении в Ереване оцеплено полицией, окна закрыты бронированными жалюзи.