Иран направил письмо в ООН в связи с убийством офицера КСИР

26 мая. 18:58

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призвал ООН осудить убийство полковника Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хаcана Сайада Ходаи.

В письме отмечается, что мученик Ходаи, который "трусливо убили" в минувшее воскресенье, был военнослужащим иранских вооруженных сил, сыгравшим значительную роль в борьбе с терроризмом и ИГИЛ (запрещена в России) в регионе.

Тахт-Раванчи подчеркнул, что террористический акт, как предполагается, был совершен в продолжение систематических убийств невинных иранских граждан и ученых определенными режимами для достижения своих незаконных внешнеполитических целей в регионе.

Иранский постпред акцентировал внимание на том, что такие преступные действия представляют собой вопиющее нарушение Устава ООН, принципов международного права и основных прав человека, создавая неоспоримую угрозу региональному и международному миру и стабильности.

Дипломат призвал международное сообщество и США решительно осудить такие жестокие убийства невинных граждан других стран, совершенные известным государственным терроризмом определенных режимов.

Помимо этакого, Тахт-Раванчи сообщил, что Исламская Республика примет все необходимые меры для защиты своего народа и интересов, передает агентство IRNA.

Напомним, Хасан Сайад Ходаи был застрелен в Тегеране 22 мая. Неизвестные расстреляли машину полковника, подъезжавшего к своему дому. В покушении принимали участие два человека, передвигавшиеся на мотоцикле.