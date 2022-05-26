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США обеспокоены судьбой вооружений, передаваемых Украине

США обеспокоены судьбой вооружений, передаваемых Украине

США обеспокоены тем, что не знают точно судьбу передаваемых Украине вооружений. Об этом на слушаниях в Сенате Конгресса США заявил американский генерал Кристофер Каволи.

Он подчеркнул, что США не могут в полной мере проследить, в чьих руках может оказаться это оружие.

"Это насущный аспект для нас", - приводит слова генерала ТАСС.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США очень сложно отследить, куда именно попадают отправленные Украине противотанковые, зенитные и другие вооружения. При этом источники отмечают, что это сознательный риск, на который готова пойти администрация президента США Джо Байдена.

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