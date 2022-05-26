США обеспокоены судьбой вооружений, передаваемых Украине

26 мая. 18:46

США обеспокоены тем, что не знают точно судьбу передаваемых Украине вооружений. Об этом на слушаниях в Сенате Конгресса США заявил американский генерал Кристофер Каволи.



Он подчеркнул, что США не могут в полной мере проследить, в чьих руках может оказаться это оружие.

"Это насущный аспект для нас", - приводит слова генерала ТАСС.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США очень сложно отследить, куда именно попадают отправленные Украине противотанковые, зенитные и другие вооружения. При этом источники отмечают, что это сознательный риск, на который готова пойти администрация президента США Джо Байдена.