Грузия намерена поставлять бренди и орехи в Азербайджан

26 мая. 18:52

Представители грузинского сельскохозяйственного бизнеса, участвующие в выставке Caspian Agro в Баку, заявили о желании войти на азербайджанский рынок со своей продукцией.

Так, владелец орехоперерабатывающего завода Лаша Джугели заявила, что Ассоциация производителей орехов и миндаля Грузии уже нашла интересные ниши в Азербайджане. "Мы впервые участвуем в выставке Caspian Agro и только начинаем налаживать отношения с нашими потенциальными бизнес-партнерами. У нас есть большое желание выйти на азербайджанский рынок", - приводит его слова Тренд.

Начальник лабораторий производящих напитки компаний Yame, August Fruit Factory и Benjy's Ани Чутлашвили сообщила о расширении контактов с азербайджанскими партнерами благодаря выставке Caspian Agro. "Мы намерены экспортировать около 200 тыс бутылок бренди и около 50 тыс бутылок соков в Азербайджан", - поведала она.