"Газпром" поставил рекорд по дивидендам на фоне мирового энергетического кризиса

26 мая. 18:32

"Газпром" опубликовал сегодня пресс-релиз о заседании Совета директоров, согласно которому в этом году компания выплатит рекордные для российского фондового рынка дивиденды. Рекомендовано заплатить с каждой акции по 52,53 рубля.

Суммарные выплаты дивидендов составят 1,24357 трлн рублей, то есть 50% от чистой прибыли. На этой новости акции "Газпрома" поднялись в цене выше 290 рублей.

Также Совет директоров "Газпрома" рекомендовал установить 20 июля датой отсечки получателей дивидендов, а 3 августа – датой выплаты дивидендов номинальным держателям акций. Остальные акционеры получат свои деньги до 24 августа.

Напомним, что уставный капитал "Газпрома" составляют 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует 38,37% акций компании напрямую, а также через "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).