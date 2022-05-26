НАТО изменила свое отношение к России

26 мая. 18:24

НАТО больше не будет рассматривать Россию как стратегического партнера. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что этот момент будет отражен в новой стратегии НАТО, которая будет обсуждаться на июньском саммите организации в Мадриде.

"Стратегическая концепция (strategic concept) является важнейшим документом НАТО, после нашего учредительного договора, Вашингтонского договора. Последняя стратегическая концепция была согласована в 2010 году", - напомнил Столтенберг, добавив, что с тех пор мир сильно изменился.

"Поэтому это должно быть отражено в новой стратегической концепции", - цитирует генсека Североатлантического альянса РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что НАТО в новом документе обозначит Москву как "прямую угрозу".