Макрон потребовал от Эрдогана впустить Швецию и Финляндию в НАТО

26 мая. 18:14

Французская газета Le Figaro сообщила сегодня, ссылаясь на коммюнике президентской канцелярии, что президента Франции Эммануэль Макрон позвонил сегодня президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Темой беседы стало вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Макрон потребовал от Эрдогана не создавать препятствий расширению НАТО на Сканданивский полуостров.

"Президент республики подчеркнул важность того, чтобы уважался суверенный выбор этих двух стран, являющийся результатом демократического процесса и состоявшийся как реакция на развитие их среды безопасности", - сказано в материале Le Figaro.

Напомним, что Турция требует от Швеции и Финляндии прекращения поддержки организаций РПК и FETO, признанных Анкарой террористическими, и депортации их членов.