Закир Гасанов и Мухсин Дере поговорили о военном сотрудничестве Баку и Анкары

26 мая. 17:44

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, на полях международного фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan сегодня прошли переговоры азербайджанского министра обороны Закира Гасанова и замглавы Минобороны Турции Мухсина Дере. Дере возглавляет турецкую делегацию на фестивале.

Закир Гасанов прежде всего подчеркнул, что Азербайджан и Турция строят свои отношения на основе дружбы и братства. Он отметил, что для стабильности на Южном Кавказе крайне важно продолжение сотрудничества Баку и Анкары в военной, военно-технической и военно-образовательной областях.

Мухсин Дере в ответ заявил о необходимости развития двусторонней азербайджано-турецкой военной индустрии и расширении обмена опытом между военными двух государств.

Переговоры были посвящены ключевым векторам военного сотрудничества Азербайджана и Турции.