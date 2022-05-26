Британских нефтяников заставили делиться сверхприбылью с государством

26 мая. 17:31

Глава Минфина Британии Риши Сунак, выступая в Палате общин, сообщил сегодня, что правительство приняло решение обложить налогом в 25% сверхприбыли нефтегазовых компаний. Он пояснил, что это необходимо для борьбы с энергетическим кризисом в стране.

"Мы введем временный и точечный сбор на прибыль энергетических компаний, однако в новый сбор мы заложили послабления, связанные с новыми инвестициями. Это значит, что у компаний будет весомый стимул реинвестировать их прибыль", - обратил внимание Сунак, объясняя, что у компаний есть выбор: или отдать деньги государству, или вложить их в развитие британской энергетики.

Минфин Британии рассчитывает привлечь за счет налога на сверхприбыль нефтяников порядка $6,3 млрд за год. Сунак пообещал, что Лондон отменит налог, как только цены на нефть и газ в мире станут более стабильными.

Также британский министр финансов объявил, что 8 млн малоимущих семей получат по $820 на оплату электричества, а пенсионеры – еще по $380. Скидка на счета за энергию увеличена с $250 до $500, пишет ТАСС.