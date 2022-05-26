Ключевая ставка подняла доллар до 65 рублей

26 мая. 17:10

Доллар и евро, начавшие накануне укрепляться на торгах Московской биржи к рублю на указе президента Владимира Путина о снижении порога продажи валютной выручки с 80% до 50%, сегодня стали расти еще быстрее благодаря понижению ключевой ставки ЦБ РФ с 14% до 11%.

В 17:08 доллар торговался выше условного порога в 65 рублей – по 65,093 рубля. Таким образом доллар вернулся к уровню, до которого он спускался 13 мая.

В ту же минуту евро стал дороже 69 рублей – он торговался по 69,018 рублей. Евро также вернулся к уровню 13 мая.

Тенденция к росту обеих иностранных валют сохраняется благодаря предпринятым государством мерам.