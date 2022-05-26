Силуанов: технический дефолт не повлияет на экономику России

26 мая. 16:48

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страна найдет способ рассчитаться по обязательствам даже если страны Запада будут пытаться сделать так, чтобы оплаты не было.

По словам министра, у России достаточно валюты и ресурсов для оплат по долгу.

"Мы будем пытаться рассчитаться по нашим обязательствам. И найдем такую форму", - отметил он.

Силуанов добавил, что Россия надежный заемщик, все держатели ее госдолга смогут получить выплаты.

Объявление технического дефолта никак не повлияет на экономику России, уверен глава Минфина.