РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Силуанов: технический дефолт не повлияет на экономику России

Силуанов: технический дефолт не повлияет на экономику России

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страна найдет способ рассчитаться по обязательствам даже если страны Запада будут пытаться сделать так, чтобы оплаты не было.

По словам министра, у России достаточно валюты и ресурсов для оплат по долгу.

"Мы будем пытаться рассчитаться по нашим обязательствам. И найдем такую форму", - отметил он.

Силуанов добавил, что Россия надежный заемщик, все держатели ее госдолга смогут получить выплаты.

Объявление технического дефолта никак не повлияет на экономику России, уверен глава Минфина.

2480 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version