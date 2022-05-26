В Париже бурно отреагировали на возвращение Анны Нетребко на сцену

26 мая. 16:32

Возвращение российской оперной певицы Анны Нетребко овациями встретили в Париже, сообщает AFP.

Отмечается, что публика в Парижской филармонии приветствовала выступление вернувшейся на западную сцену Нетребко продолжительными овациями, а после выступления аплодировала стоя. Певица исполнила произведения Рахманинова, Дебюсси и Чайковского.

Стоит добавить, что члены Объединения украинцев Франции организовали протестный митинг перед зданием филармонии, а посольство Украины в Париже возмутилось "лицемерием публики, с готовностью поддержавшей Кремлевскую сопрано". "Мы с досадой наблюдали за этим вопиющим диссонансом в общественном мнении Франции, чьи жители активно поддержали Украину", - написала дипмиссия в своем Twitter.