В Ростуризме рассказали о планах по развитию туризма в Чечне

26 мая. 16:27

Соглашения о развитии туризма в Чечне подписали сегодня власти региона, Ростуризм и представители туроператоров Fun&Sun (бывший TUI Россия) и "Интурист".

Подписание документов состоялось при участии главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Кадыров сообщил, что рад туристическим соглашениям с такими операторами. "Сегодня мы выбрали борьбу, навели порядок. И сегодня мы можем говорить спокойно о развитии туризма", - добавил он.

По словам Догузовой, выбраны два направления для работы по развитию туризма в Чечне: дальнейшее развитие инфраструктуры и продвижение республики как безопасного и интересного направления. "Очень много всего сделано, но я вижу большой потенциал, к примеру, в развитии модульных, некапитальных эко-отелей на природе, чтобы можно было с комфортом отдыхать на природе", - сказала она.

Глава Ростуризма отметила, что в республике многое сделано. "Прекрасная инфраструктура, дороги, практически до любого села можно доехать. Замечательные города вокруг, богатая история, культура", - поделилась она.

Теперь предстоит работать над тем, чтобы больше туристов со всей страны и из дружественных стран с удовольствием приезжали в Чеченскую Республику, избавить людей от стереотипов.

С 10 июня Fun&Sun запустит чартеры в Чечню совместно с авиакомпанией "Уральские авиалинии". Полеты будут осуществляться во вторник и пятницу.