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Аграрии Старополья разрабатывают программу развития семеноводства

Аграрии Старополья разрабатывают программу развития семеноводства

На Ставрополье разработают краевую программу по развитию семеноводства сроком на пять лет, сообщил глава региона Владимир Владимиров. По его словам, благодаря документу, появится возможность обеспечить семенным фондом не только край, но и другие регионы России.

"Поручаю нашему аграрному министерству при поддержке российского Минсельхоза подготовить программу по развитию семеноводства в крае на ближайшие пять лет", - сказал он, выступая в послании к Думе Ставропольского края и краевым органам исполнительной власти.

Далее Владимиров поручил развивать племенную базу крупного рогатого скота, что, по его словам, будет способствовать расширению экспортного потенциала Ставрополья в проекции на Закавказье, Азию, Ближний Восток.

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