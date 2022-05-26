Аграрии Старополья разрабатывают программу развития семеноводства

26 мая. 16:26

На Ставрополье разработают краевую программу по развитию семеноводства сроком на пять лет, сообщил глава региона Владимир Владимиров. По его словам, благодаря документу, появится возможность обеспечить семенным фондом не только край, но и другие регионы России.

"Поручаю нашему аграрному министерству при поддержке российского Минсельхоза подготовить программу по развитию семеноводства в крае на ближайшие пять лет", - сказал он, выступая в послании к Думе Ставропольского края и краевым органам исполнительной власти.

Далее Владимиров поручил развивать племенную базу крупного рогатого скота, что, по его словам, будет способствовать расширению экспортного потенциала Ставрополья в проекции на Закавказье, Азию, Ближний Восток.