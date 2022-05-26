Азербайджан достроит свою часть Зангезурского коридора в 2024 году

26 мая. 16:24

Автодорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор), будет введена в строй в 2024 году. Об этом стало известно в ходе поездки президента Азербайджана Ильхама Алиева в Физулинский район, где он ознакомился с работами по строительству этой автодороги.

Главу государства проинформировали, что строительство автодороги протяженностью 123,6 км "идет быстрыми темпами".

На первом, 77-километровом участке будет шесть полос, остальные 46,6 км будут четырехполосными. На автодороге появится три автомобильных тоннеля, прокладка одного из них уже завершена, в нем ведутся бетонные работы.

Кроме того, планируется строительство 15 автодорожных мостов, пяти путепроводов и 54 подземных переходов. "В настоящее время ведется строительство 14 мостов, трех путепроводов и 38 подземных переходов. Завершение строительства намечено на 2024 год", - говорится в сообщении на сайте президента Азербайджана.

Автодорога Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд строится до границы с Арменией, параллельно одноименной железнодорожной линии. Она представляет собой часть транспортного коридора Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур.