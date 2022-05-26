Зачем армянская оппозиция продолжает "давить" на власть, какой прогресс наметился в делимитации границ Азербайджана и Армении, почему ВВП Армении растет, а ее народ беднеет - Анализ армянских СМИ за 20 – 26 мая

Оппозиционное движение "Сопротивление" не прекращает шествия в Ереване: его идейный вдохновитель и координатор Ишхан Сагателян продолжает обвинять власти во главе с премьер-министром Николом Пашиняном в целенаправленном обмане общества, - пишут армянские СМИ.

Оппозиция: "давление" шествиями

Редкий день в Ереване проходит без шествий армянской оппозиции, которая не устает обвинять руководство страны в предательстве и преступных манипуляциях. "Пашинян заявляет, что никаких соглашений за спиной народа подписывать не будет. Это говорит человек, который четыре года вел переговоры за спиной народа, но затем их провалил, в итоге навлек войну. Все 44 дня войны он обманывал людей и кормил обещаниями о победе, затем после войны уступил новые территории в рамках устных договоренностей. А теперь ведет переговоры по сдаче страны", - сказал на митинге, прошедшем накануне, идеолог и координатор протестных акций Ишхан Сагателян, который назвал Никола Пашиняна хроническим лжецом и заявил, что тот водит людей за нос, считая их идиотами.

Властям не суждено доводить до конца реализацию своих планов, - заверил Сагателян, призвав сторонников оппозиции не сбавлять темпы и продолжить давление на власть. Новая тактика, выбранная протестующими - осады здания парламента Армении, - читаем в газете "Грапарак". А что же сами власти? Похоже, они в растерянности: глава МИД Армении поручил вывести сотрудников из здания подвальным ходом. "Вчера (24 мая – "ВК") министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, узнав о блокаде здания МИД, поручил вывести сотрудников через подвальный вход, чтобы протестующие не встретили их. Но не все покинули здание. Мирзоян поручил также стянуть как можно больше полицейских и обеспечить ему беспрепятственный вход внутрь, однако правоохранителям не удалось выполнить указание. Один из присутствовавших в тот момент слышал, как полиция сообщила сотрудникам службы безопасности Арарата Мирзояна о том, что им не удается разблокировать вход, и министру лучше вернуться", – отмечает издание.

Шарль Мишель: встреча Алиева и Пашиняна принесла "ощутимый прогресс"

Председатель Европейского совета (исполнительного органа ЕС) Шарль Мишель приветствовал первую встречу пограничных комиссий Азербайджана и Армении на границе двух стран, прошедшую после переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе 23 мая. "Тепло приветствую первую встречу комиссий для продвижения обсуждений о делимитации межгосударственной границы и о достижении стабильности. Ощутимый прогресс по итогам трехсторонней встречи", - написал он в Twitter, подчеркнув, что речь идет о вопросах делимитации границы.

Буквально на следующий день, 24 мая, на границе Армении и Азербайджана прошла встреча глав комиссий, вице-премьеров двух стран Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева - первая очная встреча двух руководителей комиссий в рамках этого формата, на которой они подтвердили готовность перейти к практической работе по делимитации, обсудив и организационные вопросы работы комиссий. Стороны также договорились об использовании различных площадок для проведения последующих обсуждений, в частности, о проведении второй встречи в Москве и третьей - в Брюсселе.

Известно, что в состав армянской комиссии войдут замглавы МИД Мнацакан Сафарян, замминистра обороны Арман Саркисян, замглавы Минюста Григор Минасян, замминистра территориального управления и инфраструктур Оганес Арутюнян, а также представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян, замначальника Генштаба Аракел Мартикян, замы главы Комитета кадастра Нарине Авакян и Арам Гугарац, командир погранвойск СНБ Арман Маралчян, глава одного из департаментов СНБ Давид Санамян и глава военно-топографической службы ВС Армении Сергей Петросян.

ВВП растет, народ беднеет

Во всех сферах экономики Армении за январь-апрель 2022 года зафиксирован рост: за четыре месяца рост экономики составил 9,4%, а в апреле - 8,8%, - сообщили в Статкомитете страны. "Значительно выросла внешняя торговля - на 22,5% (экспорт - на 19,8%, импорт - на 24,1%), товарооборот увеличился на 8,6%, промышленность - на 1,2%, строительство - на 15,6%, а самый большой прирост - 27,1% - зафиксирован в сфере услуг", - пишет Sputnik Армения. Однако у члена Совета Центробанка Армении Артака Манукяна другое мнение: весь этот рост показателей обусловлен большим притоком в страну граждан государств ближнего зарубежья. "Обслуживание прибывших в Армению иностранцев фактически может считаться экспортом услуг. Соответственно, в дальнейшем важную роль в развитии экономики будет играть тот фактор, насколько задержатся в нашей стране гости из ближнего зарубежья", - поясняет финансист.

Министр экономики страны Ваан Керобян на своей странице в соцсети прокомментировал последние экономические показатели так: "Рост мог быть существенно больше, если бы не заторы на КПП "Верхний Ларс". Правительство Армении работает над тем, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию". Парадоксально другое: при всех плюсах со всеми экономическими показателями в Армении выросли и потребительские цены: только в текущем 2022 году они уже подскочили на 7,4%.

Армянские власти прячутся от журналистов

Парламент Армении ограничил работу журналистов в госорганах страны, - читаем на страницах интернет-издания Sputnik Армения. "Депутаты парламента Армении от правящей фракции "Гражданский договор" приняли поправки во втором чтении. Как отметил депутат, а в прошлом журналист Артур Ованнисян, при принятии предыдущих поправок было установлено, что аккредитация журналиста может быть приостановлена на основе "нарушений в зоне работы". Но возникла проблема с другим пунктом закона о средствах массовой информации: аккредитацию можно отозвать только на основании обращения СМИ, но они к своим журналистам никаких мер не принимают.

Парламентарий считает, что это мешает обеспечению нормальной деятельности парламента и более того - мешает работе других журналистов. Теперь в законе прекращение аккредитации будет прописано так: "Аккредитация журналиста может быть прекращена на основе обращения представившего его для аккредитации СМИ или аккредитовавшего его госоргана". И хотя депутат подчеркнул, что ни о каком ограничении деятельности средств массовой информации и речи нет, стоит напомнить, что это уже не первый случай ограничения работы СМИ. Ранее парламент ограничил передвижение представителей СМИ в здании армянского парламента, - напоминает автор публикации.

Выдержит ли Армения наплыв туристов?

Армения готова принять большое количество туристов, но для этого стране предстоит решить множество задач, чтобы не только сохранить, но и приумножить число визитеров: ее турсфера нуждается в концептуальных изменениях, - заявил председатель Армянской федерации туризма Мехак Апресян, пишет интернет-издание Sputnik Армения. "Сейчас Армения выбилась в лидеры по показателям турпосещений среди россиян – она "берет" безопасностью и относительной дешевизной. В 2019 году число визитеров достигло беспрецедентной для нас цифры – почти 1,9 млн человек. Однако этого недостаточно, чтобы сохранить результат", - рассказал Апресян, отметив, что сфера нуждается в радикальных изменениях на уровне государства.

"Нужно отредактировать действующий закон о туризме, что подразумевает введение требований об обязательном лицензировании гидов, туроператоров, агентов. Потом - мы не можем позволить себе, чтобы турист уехал от нас недовольным. А удержать и заставить вернуться во второй раз можно только высоким уровнем обслуживания", - пояснил Апресян, отметив, что следующим шагом должно стать развитие инфраструктуры, а также разгрузка Еревана. Базовыми могут стать также Гюмри и Ванадзор, и при правильном планировании у визитера появится желание останавливаться не только в Ереване, но и в Аштараке, Эчмиадзине, Армавире.

Уличным торговцам в Ереване объявили войну

Власти Еревана для борьбы с незаконной уличной торговлей инициировали ряд законодательных изменений, предложив внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, - пишет интернет-издание АРКА. "Только за минувшую неделю в рамках мероприятий по борьбе с незаконной торговлей на улицах Еревана было составлено 10 протоколов об административных нарушениях. Еще 75 протоколов об административных нарушениях находятся в стадии рассмотрения. На горячую линию поступило пять сообщений о случаях незаконной торговли, были приняты соответствующие меры", - рассказал начальник управления торговли и услуг мэрии Еревана Овик Сафарян. Теперь на открытом воздухе в армянской столице можно торговать только цветами, напитками и мороженым, нарушение этих правил карается штрафом в размере 70-90 тыс. драмов (от $150 до $200), повторное нарушение оценивается в 200 тыс. ($450).

Армянская фондовая биржа станет Варшавской

Совет Центрального банка Армении дал согласие на приобретение армянской Фондовой биржи со стороны Варшавской, - сообщили в пресс-службе финансового регулятора. "Варшавская фондовая биржа (ВФБ) приобретет 65,03% акций Фондовой биржи Армении (967 акций). Центральный банк Армении сохранит 25,02% участия, остальные 9,95% - собственно акции ФБА. Стоимость сделки составит около 873 млн драмов, часть которых (около 499 млн драмов) будет выплачена после подписания соглашения о приобретении акций, а остальная часть - после завершения процессов, предусмотренных Соглашением", - отметили в пресс-службе. Варшавская биржа сообщила о желании приобрести акции еще в сентябре 2020 года, провела необходимые исследования и даже разработала программу развития, которая предусматривает развитие рынка капитала, торговой системы, расширение перечня услуг биржи и депозитария, а также внедрение новейших технологий. Напомним, Армянской фондовой биржей раньше владела шведская биржа OMX, которая затем слилась с американской Nasdaq. Затем Nasdaq-OMX уступил контрольный пакет биржи Центральному банку Армении.