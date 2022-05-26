Цены на бензин в США поднялись до рекордных отметок

26 мая. 16:11

Стоимость бензина на американских автозаправках обновила исторический максимум, достигнув $4,6 за один галлон (3,785 литра), свидетельствуют обновленные данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки на более чем 60 тыс АЗС в стране.

Так, средняя цена на галлон бензина марки Regular (соответствует бензину АИ-92 в России) поднялась в США до $4,6. Во всех 50 американских штатах в преддверие периода отпусков стоимость галлона топлива в среднем превысила $4 за галлон.

Самые высокие цены на бензин по стране остаются в Калифорнии, где автомобилистs за один галлон платят в среднем $6,07, на отдельных заправках стоимость превышает $7.