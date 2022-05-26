Ставрополье преодолело пандемийный кризис

26 мая. 16:11

Экономика Ставропольского края преодолела кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом заявил глава региона Владимир Владимиров.

По его словам, прошлогодние показатели превысили достижения допандемийного 2019 года. "Сегодня мы с уверенностью можем говорить о том, что на Ставрополье экономический кризис, вызванный пандемией, преодолен. В 2021 году мы практически по всем основным показателям превысили достижения лучшего для нашей экономики 2019 года", - рассказал он в ходе послания к Думе Ставропольского края и краевым органам исполнительной власти.