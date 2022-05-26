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Ставрополье преодолело пандемийный кризис

Ставрополье преодолело пандемийный кризис

Экономика Ставропольского края преодолела кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом заявил глава региона Владимир Владимиров.

По его словам, прошлогодние показатели превысили достижения допандемийного 2019 года. "Сегодня мы с уверенностью можем говорить о том, что на Ставрополье экономический кризис, вызванный пандемией, преодолен. В 2021 году мы практически по всем основным показателям превысили достижения лучшего для нашей экономики 2019 года", - рассказал он в ходе послания к Думе Ставропольского края и краевым органам исполнительной власти.

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