Эрдоган: Турция хочет видеть "справедливый мир" между Россией и Украиной

26 мая. 15:50

Анкара выступает за установление "справедливого мира" между Москвой и Киевом, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном

"В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что Турция хочет, чтобы справедливый мир между Россией и Украиной был достигнут как можно скорее, и что Турция продолжает стимулировать диалог и дипломатию в этом направлении между двумя странами", - цитирует Эрдогана канцелярия.

Кроме того, главы государств обсудили региональные вопросы, турецко-французские отношения, ситуацию вокруг Украины, а также вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

"Президент Эрдоган заявил, что контакты Швеции и Финляндии с отдельными лицами и организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК и СНС, не будут соответствовать духу НАТО", - добавили в канцелярии.