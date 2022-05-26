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Детям войны увеличат выплаты на Ставрополье

Детям войны увеличат выплаты на Ставрополье

Региональную выплату детям войны в Ставропольском крае в следующем году планируется увеличить с 7 тыс до 10 тыс рублей, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Полагаю, что в сегодняшних условиях необходимо вновь вернуться к рассмотрению вопроса о ее повышении. Ставлю Минфину края задачу об увеличении краевой выплаты до 10 тысяч рублей", - сказал он, выступая в ходе ежегодного послания краевой думе.

По словам Владимирова, выплату в новом размере власти должны производить уже в следующем году.

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