Детям войны увеличат выплаты на Ставрополье

26 мая. 16:05

Региональную выплату детям войны в Ставропольском крае в следующем году планируется увеличить с 7 тыс до 10 тыс рублей, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Полагаю, что в сегодняшних условиях необходимо вновь вернуться к рассмотрению вопроса о ее повышении. Ставлю Минфину края задачу об увеличении краевой выплаты до 10 тысяч рублей", - сказал он, выступая в ходе ежегодного послания краевой думе.

По словам Владимирова, выплату в новом размере власти должны производить уже в следующем году.