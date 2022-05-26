В Баку рассчитывают, что на новой встрече трехсторонней группы на столе переговоров появится документ

26 мая. 16:03

В Баку рассчитывают, что на очередной встрече трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и РФ по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе на столе переговоров будет лежать определенный документ. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он напомнил, что тема открытия транспортных коммуникаций рассматривается на уровне рабочей группы с января прошлого года, но результатов пока не достигнуто.

При этом, уточнил Байрамов, на встрече лидеров, прошедшей 22 мая в Брюсселе, были достигнуты "хорошие результаты", "во время дискуссий имело место сближение позиций".

Байрамов пояснил, что скоро пройдет очередная встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении в рамках рабочей группы. "Мы надеемся, что на этой встрече на столе переговоров появится какой-либо документ", - цитирует дипломата "Интерфакс-Азербайджан".