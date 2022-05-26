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Опрос показал, что россияне не боятся массового дефицита товаров

Опрос показал, что россияне не боятся массового дефицита товаров

Большинство россиян не боятся массового дефицита товаров и верят в возможности импортозамещения, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Не опасаются дефицита 70% респондентов, беспокойство этот вопрос вызывает у 28% граждан.

Отечественные производители смогут заменить иностранные товары, уверены 69% россиян. Половина опрошенных полагает, что российские компании смогут заменить большую часть иностранных, 19% - заменить можно почти все иностранные компании, 21% - меньшую их часть. Только 6% россиян думают, что отечественное производство не сможет стать заменой иностранному.

Замене, считают россияне, подлежат продукты питания (94%), предметы гигиены (91%), базовая химия (90%), стройматериалы (86%), медикаменты (69%). Также опрошенных сообщили, что российские предприятия заменят иностранных в производстве самолетов и комплектующих, промышленного оборудования, медицинского оборудования, бытовой техники и электроники, автомобилей и запчастей.

Большинство (67%) граждан сообщили, что из двух похожих товаров по одной цене выберут отечественный, 18% - импортный.

Всероссийский телефонный опрос прошел 24 мая по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Участниками стали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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