Форум в Давосе: демонизация России с проблесками надежды

Нынешний экономический форум в Давосе прошел в режиме активных обсуждений российской спецоперации на Украине. Так как это глобалистский форум и тон в нем задают либеральные западные круги, то изначально было ясно, что ждать там разноголосицы, как на Генассамблее ООН, не стоит. "Россия виновата и точка". Конечно, в Северной Америке и ЕС господствует такая позиция, но в то же время встреча в Швейцарии не обделила слушателей и достаточно трезвыми выступлениями, хотя их было меньшинство.

В центре внимания оказался спич "героя" и "жертвы" в одном лице, украинского президента Владимира Зеленского. Он использовал площадку, чтобы еще раз призвать Запад ввести эмбарго на импорт российской нефти, блокировать российские банки и IT-сектора России, а также вывести европейские инвестиции из РФ. Также Зеленский попросил помочь восстановить Украину.

Посильнее "наказать" Россию призывали и поляки. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пожаловался, что по теме нефтяного эмбарго трудно достичь компромисса в ЕС. В частности, для Венгрии, Словакии, Австрии и Чехии сложно ввести такие санкции из-за отсутствия выхода к морю. Но Варшава "работает над единством" в Евросоюзе. Моравецкий надеется, что компромисс по эмбарго будет найден. До нефтяных санкций он рекомендует конфисковать активы российских предпринимателей.

"Следующий этап — самый ответственный — это конфискация денег олигархов, конфискация активов Российской Федерации, потому что это настоящая боль, которую почувствует Россия, и виновник должен платить цену войны", — сказал он, добавив, что "все санкции важны, но если мы действительно хотим, чтобы санкции были болезненными, мы должны захватить активы Российской Федерации", - сказал польский премьер в интервью CNN на полях Давосского форума.

На второй день на антироссийском фронте решил отличиться канцлер Германии Олаф Шольц. Он назвал провалом российскую спецоперацию на Украине. "Уже сейчас президент РФ Владимир Путин провалил все свои стратегические цели. Захват Россией всей Украины сегодня еще менее реален, чем в начале войны", - сказал он.

По словам канцлера, Путин недооценил "сплоченность и мощь" НАТО, Евросоюза и стран "большой семерки". "Цель абсолютно очевидна - Путину нельзя позволить выиграть его войну. И я убежден: он ее не выиграет", - заметил Шольц. Он призвал оказать сопротивление "притязаниям" России на господство. "Важно ясно продемонстрировать Путину, что мира на условиях диктата не будет. Украина не примет его, и мы тоже", - добавил Шольц.

Немецкий лидер также заметил, что его страна впервые начала поставлять вооружение в Украину, и якобы серьезные переговоры о мире будут иметь силу только тогда, когда Путин "поймет, что ему не сломить оборону Украины".

В ту же антироссийскую дуду дудел премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Антироссийского настроя Шольца ему недостаточно. Он требует от Франции и Германии пойти на попрание своих национальных интересов, держаться единым фронтом с ЕС и повысить расходы на оборону.

Посетивший Швейцарию сербский президент Александр Вучич был поражен степени русофобии и однобокости в суждениях. По таким темам, как Украина, в Давосе господствует лишь западная точка зрения, пожаловался он. "Давос был раньше местом, где вы могли услышать разные вещи, различные взгляды, одновременно сюда приезжали председатель Си Цзиньпин и Ангела Меркель. Сейчас это стало местом абсолютно и исключительно западноориентированным", — отметил Вучич.

Вучич признался, что говорить о ряде вопросов можно лишь в заданных рамках, а на общем заседании смотрят, кто аплодирует Зеленскому, а кто нет. Например, китайская делегация после речи украинского президента не стала аплодировать и вышла из зала сразу по окончанию выступления Зеленского.

Для справедливости скажем, что пускай не так громко, но все же на Давосе доносились и достаточно трезвые голоса. Так, министр экономики Италии Даниэле Франко предостерег от запрета на покупку российского газа. Такая мера, по его мнению, будет иметь для Италии "драматические последствия в краткосрочной перспективе". Немецкая экономика еще больше зависит от российского газа, и о риске рецессии уже говорили все высшие чины ФРГ. Но в Давосе Шольц не стал подчеркивать слабые точки ЕС.

"Проблеском надежды" на разум стало выступление бывшего госсекретаря США и уважаемого во всем мире геополитика Генри Киссинджера. Он рекомендовал Зеленскому пойти на уступки Кремлю и согласиться на границы от 24 февраля 2022 года. По его плану, Киев и Москва должны как можно раньше пойти на переговоры, Крым остается частью России, а часть ДНР и ЛНР – не под контролем Киева.

Нынешний форум в Давосе показал, что он изначально был площадкой для продавливания западной либеральной мысли. Остальные игроки приглашены, чтобы слушать и внимать единственно правильной точке зрения. Предвзятость Давоса уже однажды на своей шкуре почувствовал турецкий президент Реджеп Эрдоган, которому не дали договорить во время его полемики с израильским президентом Шимоном Пересом. С тех пор, то есть с 2009 года, Эрдоган не появлялся на экономическом форуме в Швейцарии.