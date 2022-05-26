Джейхун Байрамов рассказал о шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

26 мая. 15:48

В послевоенный период реализуются шаги по нормализации отношений между Баку и Ереваном, об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он пояснил, что с этой точки зрения азербайджанская сторона высоко оценивает прошедшею в Брюсселе трехстороннюю встречу.

"Причиной того, что после обретения независимости граница между Азербайджаном и Арменией не была определена, была оккупация Арменией азербайджанских земель. После того как Азербайджан освободил свои земли, пришло время определить границу и решить этот вопрос в правовой плоскости", - указал министр.

"Суть встречи в Брюсселе заключается в том, что состав комиссии по делимитации границы уже утвержден", - добавил глава МИД Азербайджана.