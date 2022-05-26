Мошенника искали в Дагестане, а нашли в Северной Осетии

26 мая. 15:40

Мужчину, которого искали в Дагестане по подозрению в мошенничестве, поймали во Владикавказе, сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Преступник был в розыске из-за махинаций при продаже машины. Полиция установила, что ранее судимый 37-летний житель Владикавказа должен был продать дорогостоящий автомобиль, принадлежащий знакомому, деньги от продажи компаньоны хотели вложить в совместный бизнес.

В результате машину злоумышленник продал, однако вырученные деньги присвоил себе.

Ущерб составил два млн рублей. Сейчас мужчину отправили в Махачкалу, где его ожидает разбирательство с местными правоохранительными органами.