Мишустин: снижение ключевой ставки ЦБ повысит доступность кредитов

26 мая. 15:36

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что решение Центрального банка РФ о снижении ключевой ставки до 11% позволит расширить доступность займов для бизнеса и кредитов для граждан.

"Это позволит системно поддерживать все те меры принятые, в том числе правительством, по расширению доступности займов для крупных предприятий, для малого и среднего бизнеса, ну и, конечно, для наших граждан при ипотечном кредитовании", - сказал он, выступая на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса.

Банк России в четверг принял решение о снижении ключевой ставки с 14% до 11%.