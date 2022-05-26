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Мишустин: снижение ключевой ставки ЦБ повысит доступность кредитов

Мишустин: снижение ключевой ставки ЦБ повысит доступность кредитов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что решение Центрального банка РФ о снижении ключевой ставки до 11% позволит расширить доступность займов для бизнеса и кредитов для граждан.

"Это позволит системно поддерживать все те меры принятые, в том числе правительством, по расширению доступности займов для крупных предприятий, для малого и среднего бизнеса, ну и, конечно, для наших граждан при ипотечном кредитовании", - сказал он, выступая на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса.

Банк России в четверг принял решение о снижении ключевой ставки с 14% до 11%.

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