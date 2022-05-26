"Автоваз" снова отправился на простой

26 мая. 15:34

Простой из-за нехватки комплектующих на заводе "Автоваз" продлен на неделю с 30 мая по 3 июня, рассказал зампредседателя профсоюзной организации предприятия Валерий Королев.

"Вышел приказ о простое с 30 мая по 3 июня. Причина та же", - цитирует его ТАСС.

Напомним, на текущей неделе на заводе был объявлен простой из-за дефицита комплектующих, аналогичный режим действовал с 11 по 13 мая и с 16 по 20 мая. Перед этим "Автоваз" возобновлял производство в ограниченном объеме после планового корпоративного отпуска с 4 по 24 апреля.

С 6 июня предприятие переходит на четырехдневный режим работы в связи с кризисом с поставками электронных компонентов.