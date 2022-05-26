В Центробанке не видят риска второй волны инфляции в России осенью

26 мая. 15:32

В настоящее Банк России не видит риска начала второй волны инфляции в стране осенью, сообщила в четверг глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы сейчас не видим, но мы такие риски можем учитывать, будем смотреть на ситуацию. Сейчас не видим, чтобы такой риск реализовывался", - заявила она.

Согласно прошлому прогнозу, Центробанк ожидает инфляцию в России на конец года в диапазоне 18-23%. Сегодня регулятор убрал из своего пресс-релиза по итогам заседания совета директоров обновленный прогноз по инфляции.

По словам Набиуллиной, ожидания по инфляции планируется снизить.

Она отметила, что в России удалось защитить финансовую стабильность, не допустить раскручивания инфляционной спирали, однако это вовсе не означает, что россиянам можно выдохнуть, напротив, экономика вступает в период структурной трансформации, когда ей понадобятся финансовые ресурсы.