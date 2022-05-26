Путин прокомментировал переезд российских IT-специалистов в Армению

26 мая. 15:21

Российский президент Владимир Путин не видит проблемы в том, что в Армению перебрался ряд отечественных IT-специалистов. Об этом глава государства сообщил, выступая на первом Евразийском экономическом форуме.

Лидер рассказал, как обсуждал с казахстанскими и армянскими коллегами развитие высоких технологий, добавив, что причина бесед заключалась не в том, что "часть айтишников [из России] переехала в Армению".

"Ну переехала, и слава богу, пусть работают", - констатировал Путин.

В то же время он указал, что сложившаяся ситуация - "в известной степени вызов" для России, которая обязана "создавать лучшие условия".