Путин озвучил перспективы Евразийского экономического сотрудничества

26 мая. 14:30

Доля взаимных расчетов в национальных валютах стран-участниц Евразийского экономического союза достигла 75%, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на первом Евразийском экономическом форуме с участием глав государств ЕАЭС в формате видеоконференцсвязи.

"Расширяется практика расчетов в национальных валютах, что очень важно, отмечу, что их доля во взаимной торговле стран союза уже достигла 75%", - заявил российский лидер в ходе пленарного заседания.

"Будем и дальше работать над сопряжением и взаимоиспользованием национальных платежных систем и банковских карт", - отметил он. Президент добавил, что диалог на тему собственных международных финансово-расчетных механизмов, включая переход от системы SWIFT к прямым корреспондентским контактам между банками дружественных стран, важно ускорить.

По мнению Путина, пока сформировать комплексную стратегию экономического развития большого Евразийского экономического партнерства. "Назрело время сформировать комплексную стратегию развития большого евразийского партнерства, и она должна отражать ключевые международные вызовы, стоящие перед нами, а также определять перспективные цели, содержать инструменты и механизмы для их достижения", - сказал он.

Необходимо продумать дальнейшие шаги по развитию системы торговых и инвестиционных соглашений в том числе с участием государств – членов ШОС, АСЕАН и БРИКС, уверен российский лидер. "Фактически речь может вестись о формировании новых соглашений, развивающих и дополняющих правила ВТО, в рамках которых важно уделить внимание не только тарифам, но и устранению нетарифных барьеров, что может дать более существенные эффекты, не подвергая рискам национальные экономики", - пояснил он.

Путин озвучил ряд предложений по развитию партнерства, в том числе создание Евразийского экспортного центра.

"Целесообразно развивать общие для [Евразийского] континента институты по ключевым точкам роста, в том числе подумать над созданием Евразийского экспортного центра и торговых домов, ускорить работу по формированию Евразийской перестраховочной компании, изучить вопрос развития трансграничных особых экономических зон, возможно, даже с наднациональными полномочиями", - сказал президент.

Также, продолжил он, важно активно развивать сотрудничество ЕАЭС с зарубежным партнерами, информировать их о выгодах и преимуществах работы союза. "Коллеги знают, что интерес к нашему объединению растет. В этом контексте свою весомую роль мог бы играть и деловой совет ЕАЭС, который уже успешно развивает связи за периметром союза - его система бизнес-диалогов может стать примером для потенциальной платформы делового сотрудничества Большой Евразии", - отметил Путин.

Евразийский экономический форум стартовал сегодня в Бишкеке. Мероприятие проводится впервые и, как ожидается, станет, одним из самых масштабных деловых событий ЕАЭС с начала пандемии. Участие в форуме принимают свыше 2,5 тыс человек из 15 стран. В программе около 35 мероприятий, планируется подписать порядка 10 меморандумов и соглашений.