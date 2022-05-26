Иран готов поставлять свою продукцию в Россию

26 мая. 14:54

Руководитель Российского экспортного центра Вероника Никишина сообщила о готовности Ирана обеспечить российский рынок необходимыми товарами, от стройматериалов до высокотехнологичной продукции.

"Иранские партнеры готовы вести переговоры с российскими предпринимателями и поставлять очень много своих товаров - от строительных и отделочных материалов до серьезной высокотехнологичной продукции", - цитирует ее РИА Новости.

Она напомнила, что несколько лет назад Москва подписала с Тегераном временное соглашение о свободной торговле. По ее словам, "это был первый шаг по преференциальному сближению наших рынков".

"Сейчас это как никогда актуально, потому что в условиях более чем 40 лет жизни под санкциями Иран научился делать многое сам. Правда, в России есть некий информационный вакуум относительно того, что производят в Иране и чем они могут насытить наш рынок", - подчеркнула глава РЭЦ.