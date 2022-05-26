Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган посетят фестиваль TEKNOFEST

26 мая. 14:52

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в субботу 28 мая посетят фестиваль TEKNOFEST, который стартовал сегодня в Баку.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

Аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST проходит в Баку 26-29 мая.

Напомним, TEKNOFEST - крупнейший в Турции фестиваль авиации, космонавтики и технологий, с 2018 года он ежегодно организуется фондом турецкой технологической команды (Т3) и министерством промышленности и технологий Турции.

В 2022 году TEKNOFEST впервые устраивается за пределами Турции.